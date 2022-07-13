Москва, , 06:30 — REGNUM В России маловероятно изменение числа тяжёлых случаев COVID-19 из-за распространения новых подвариантов штамма коронавируса «Омикрон». Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания с участием главы ведомства Анны Поповой.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Было отмечено, что существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов «Омикрона», которые легче передаются от человека к человеку, маловероятно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что COVID-19, вызванный заражением подвариантами «Омикрона» BA.4/BA.5, протекает легче, чем вызванное штаммами «Альфа» или «Дельта».

В ведомстве также подчеркнули, что к линии BA.1 геноварианта «Омикрон» в России отнесено 3,8% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 — 56,13%, к линиям BA.4/BA.5 — 38,86%, к геноварианту «дельта» — 1,21%.