п. Айхал, , 06:33 — REGNUM Компенсацию морального вреда выплатит администрация якутского посёлка Айхал по решению суда. Деньги пойдут семье ребёнка, которого покусала собака, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 июля в пресс-службе прокуратуры республики.

Компенсация Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Бродячая собака напала на несовершеннолетнего из-за ненадлежащего исполнения закона об ответственном обращении с безнадзорными животными, пришёл к выводу суд. С иском в защиту ребёнка обратилась прокуратура.

«Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме, с ответчика в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в сумме 50 тыс. рублей», — отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля в посёлке Черский в Якутии собаки покусали шестилетнюю девочку. На ребёнка они напали стаей. Прокуратура проводит проверку.