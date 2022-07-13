Оттава, 13 июля, 2022, 06:27 — ИА Регнум. Первые случаи инфицирования новым подвидом штамма «омикрон», получившим обозначение «BA.2.75», выявлены в Канаде. Об этом 12 июля передал телеканал CTV со ссылкой на свой источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 6 июля в стране были зафиксированы пять подобных фактов. Источник рассказал, что указанная разновидность коронавируса обладает крайней заразностью и устойчивостью к антителам, полученным после вакцинации или выздоровления от COVID-19.

Вместе с тем пока не известно, вызывает ли указанный подвид «Омикрона» более тяжелое течение заболевания. Новый вариант штамма уже выявлен в Австралии, Германии, Великобритании, Индии и США.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса пока еще далека от завершения.