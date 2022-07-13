Анадырь, 13 июля, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Дети Чукотки отправятся на летний оздоровительный отдых за счет средств федеральной субсидии — ребята побывают на побережьях Чёрного, Азовского, Каспийского и Японского морей, а также на курортах Минеральных вод. На эти цели округу впервые выделено 17 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Детский отдых

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Всего за лето отдохнут 134 ребёнка школьного возраста, первая смена выезжает в оздоровительный комплекс «Чайка» в Туапсинский район. С 18 июля по 7 августа там отдохнут 29 детей. Также уже заключены договоры с Северо-Кавказским федеральным научно-клиническим центром в Ессентуках, оздоровительно-образовательным центром «Илона» в Сочи и лагерем «Морская волна» в поселке Джубга Туапсинского района.

Оплату путевок и стоимость проезда в оздоровительные организации финансируют из федерального бюджета впервые с этого года. Такую меру поддержки для детей, проживающих в Арктической зоне РФ, утвердило правительство России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югру в июле приедут на отдых и оздоровление дети из города Макеевки Донецкой Народной Республики.