Энергодар, Украина, 13 июля 2022, 15:13 — REGNUM Большая часть жителей Запорожской области настроена пророссийски. Об этом 13 июля ИА REGNUM сообщил заместитель начальника Главного управления полиции по Запорожской области Алексей Селиванов.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Победу!»: спецоперация России на Украине — все новости»
«Буквально сегодня я говорил с молодым парнем, одной из самых творческих и современных гуманитарных профессий — монтажера видео. Он сказал, что сегодня 90% жителей освобожденной Запорожской области, тех, кто остался, настроены пророссийски», — заявил собеседник агентства.
Это подтверждает и очередь заявок на получение российского гражданства, отметил Селиванов.
Напомним, что почти вся территория Запорожской области была занята ВС РФ по результатам спецоперации на сегодняшний день.