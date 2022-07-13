Энергодар, Украина, 13 июля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Большая часть жителей Запорожской области настроена пророссийски. Об этом 13 июля ИА REGNUM сообщил заместитель начальника Главного управления полиции по Запорожской области Алексей Селиванов.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

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«Буквально сегодня я говорил с молодым парнем, одной из самых творческих и современных гуманитарных профессий — монтажера видео. Он сказал, что сегодня 90% жителей освобожденной Запорожской области, тех, кто остался, настроены пророссийски», — заявил собеседник агентства.

Это подтверждает и очередь заявок на получение российского гражданства, отметил Селиванов.

Напомним, что почти вся территория Запорожской области была занята ВС РФ по результатам спецоперации на сегодняшний день.