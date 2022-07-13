Тюмень, , 06:19 — REGNUM В Тюменской области объявлена распродажа автомобилей скорой помощи и одного автобуса. Об этом сообщает региональный департамент имущественных отношений.

Автомобили службы скорой помощи Gubernator96.ru

«Продажа пройдёт посредством публичного предложения, то есть с последовательным снижением цены до минимальной цены (цены отсечения). Скидка на автотранспорт может составить до 50%», — говорится в сообщении ведомства.

Заявки на участие в торгах принимаются по 29 июля на электронной площадке lot-online.ru. Транспорт находится в селе Камена и в Тобольске.

«Газ-3102» 2006 года выпуска предлагается за 54, 5 тыс. рублей; «ГАЗ-2217» («Соболь») 2005 года выпуска — за 102 тыс. рублей; четыре автомобиля скорой помощи 2012 года выпуска — 112, 5 тыс. рублей, 2013 года выпуска - 127 тыс. рублей, 2014 года - 134 тыс. рублей, 2011 года - 106 тыс. рублей. Автобус «ПАЗ 423 001» 2002 года выпуска продаётся за 130,5 тыс. рублей.

«И, что важно, стать участником торгов может как юридическое, так и физическое лицо», — отмечают в департаменте.