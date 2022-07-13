Москва, , 06:18 — REGNUM В России растёт доля новых подвариантов штамма коронавируса «Омикрон». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания с участием главы ведомства Анны Поповой.

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«На совещании обсуждалась эпидемическая ситуация по COVID-19 в России. Как отметила Анна Попова, в связи с увеличением в штаммовом составе доли новых подвариантов «Омикрона», которым характерна большая трансмиссивность, гражданам не рекомендуется пренебрегать базовыми мерами предосторожности», — говорится в сообщении.

Так, людям из уязвимых категорий населения рекомендуется пользоваться защитными масками, а также ревакцинироваться от COVID-19 каждые полгода.