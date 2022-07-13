Энергодар, Украина, 13 июля 2022, 15:09 — REGNUM Главной проблемой жителей территорий, занятых ВС РФ в ходе спецоперации, является безопасность. Об этом ИА REGNUM 13 июля сообщил заместитель начальника Главного управления полиции по Запорожской области Алексей Селиванов.

Спецоперация
Спецоперация
05.мвд.рф

«Самым важным для людей является безопасность. Как в пирамиде Маслоу: люди готовы мириться даже с таким циничным и мерзким режимом, как украинский, если их прямо сейчас не убивают и не разрушают их жилища», — заявил собеседник агентства.

На то, что режим приготовил для них потом, люди предпочитают закрывать глаза, отметил Селиванов.

«Поэтому можно отметить, что те, кто сознательно делает выбор в пользу России — люди более дальновидные. Они понимают, что победа России не только защитит их жизни, но и соответствует их интересам в долгосрочной перспективе — экономическим, правовым, гуманитарным, духовным», — заключил собеседник агентства.

Напомним, что в ходе спецоперации ВС РФ заняли большую часть Запорожской и Херсонской областей.