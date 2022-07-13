Энергодар, Украина, 13 июля, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Главной проблемой жителей территорий, занятых ВС РФ в ходе спецоперации, является безопасность. Об этом ИА REGNUM 13 июля сообщил заместитель начальника Главного управления полиции по Запорожской области Алексей Селиванов.

05.мвд.рф Спецоперация

«Самым важным для людей является безопасность. Как в пирамиде Маслоу: люди готовы мириться даже с таким циничным и мерзким режимом, как украинский, если их прямо сейчас не убивают и не разрушают их жилища», — заявил собеседник агентства.

На то, что режим приготовил для них потом, люди предпочитают закрывать глаза, отметил Селиванов.

«Поэтому можно отметить, что те, кто сознательно делает выбор в пользу России — люди более дальновидные. Они понимают, что победа России не только защитит их жизни, но и соответствует их интересам в долгосрочной перспективе — экономическим, правовым, гуманитарным, духовным», — заключил собеседник агентства.

Напомним, что в ходе спецоперации ВС РФ заняли большую часть Запорожской и Херсонской областей.