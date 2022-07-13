Москва, 13 июля, 2022, 06:14 — ИА Регнум. Несмотря на рост числа выявленных случаев коронавируса, введение новых эпидемиологических ограничений в России не требуется. Об этом журналистам заявили в Роспотребнадзоре.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

«Введение каких-либо противоэпидемических ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 не требуется», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается также, что глава Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание с главами территориальных органов и учреждений ведомства по регионам.