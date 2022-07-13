Якутск, 13 июля, 2022, 06:23 — ИА Регнум. В Якутии за сутки потушили 20 лесных пожаров и обнаружили два новых. В республике насчитывается 42 возгорания на природных территориях, сообщил 13 июля на брифинге первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Садовников.

Пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области Лесной пожар

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С начала пожароопасного сезона в Якутии зафиксировали 333 пожара на территории более 161 тыс. га. Тушат сегодня десять пожаров площадью более 8 тыс. га, два из них локализованы. Задействованы 610 человек и 23 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер по количеству лесных пожаров — Усть-Майский район, 12 июля там насчитывалось 15 очагов.