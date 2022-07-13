Вашингтон, 13 июля, 2022, 06:07 — ИА Регнум. На одобрение Сенатом Конгресса США в ближайшие недели вступления Финляндии и Швеции в НАТО рассчитывает администрация Белого дома. Об этом 12 июля заявила заместитель госсекретаря Уэнди Шерман в ходе выступления на мероприятии организации International Student House.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Шерман выразила надежду на то, что Конгресс США ратифицирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО до того, как уйдёт на каникулы с 8 августа по 5 сентября.

«Учитывая все остальное, что есть в их повестке, я не уверена, что им это удастся, но я надеюсь. Мне кажется, остальные страны тоже очень быстро продвигаются к этому», — сказала она.

Напомним, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто и глава МИД Швеции Анн Линде, а также представители 30 стран Североатлантического альянса подписали 5 июля протоколы о вступлении двух стран в НАТО. После ратификации документов всеми странами, входящими в альянс, Хельсинки и Стокгольм станут полноценными членами организации.

Процедуру ратификации в США выполняет президент страны, а верхняя палата Конгресса должна дать своё согласие на это.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден направил на рассмотрение Сената протоколы о приеме Финляндии и Швеции в НАТО.