Шри-Джаяварденепура-Котте, 13 июля, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Спикер парламента Шри-Ланки пока не получал заявление об отставке президента страны Готабая Раджапаксы, который уже вылетел за рубеж. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Mr Jorge Cardoso Готабая Раджапакса

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Agence France-Presse распространило информацию о том, что Готабая Раджапакса вместе со своей супругой отправился на самолет на Мальдивские острова.

Газета Daily Mirror написала о том, что глава государства подписал заявление об отставке с 13 июля. 20 июля в Шри-Ланке должны пройти выборы нового президента.

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