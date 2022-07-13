Ханты-Мансийск, , 05:58 — REGNUM В Югре установлена материальная помощь участникам спецоперации на территории республик Донбасса и Украины размером в 250 тысяч рублей. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Спецоперация Mil.ru

Выплату получат граждане, проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе и заключившие с 24 февраля контракт с Министерством обороны РФ о прохождении военной службы и выполнении задач в ходе специальной военной операции.

Как ранее сообщало РЕ, в Югре раненые в ходе спецоперации в республиках Донбасса и на Украине добровольцы получат единовременные выплаты от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Членам семей погибших добровольцев положена региональная выплата размером три миллиона рублей.

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