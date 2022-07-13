Ханты-Мансийск, 13 июля, 2022, 05:58 — ИА Регнум. В Югре установлена материальная помощь участникам спецоперации на территории республик Донбасса и Украины размером в 250 тысяч рублей. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Mil.ru Спецоперация

Выплату получат граждане, проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе и заключившие с 24 февраля контракт с Министерством обороны РФ о прохождении военной службы и выполнении задач в ходе специальной военной операции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре раненые в ходе спецоперации в республиках Донбасса и на Украине добровольцы получат единовременные выплаты от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Членам семей погибших добровольцев положена региональная выплата размером три миллиона рублей.