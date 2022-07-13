Якутск, 13 июля, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Река Яна вышла из берегов в городе Верхоянск в Якутии. Там подтоплены 54 придомовые территории, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 июля в оперативном штабе республики.

Дмитрий Зуйков Паводок

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Кроме того, вода зашла на территорию села Боронук в Верхоянском районе, там подтоплены 55 участков, эвакуированы 272 человека, в том числе 75 детей. В селе Бетенкес уровень воды в реке Адыча понижается, но остаются подтопленными 166 придомовых территорий и 36 жилых домов. Отселены 84 человека, включая 27 детей, часть из них находится в пункте временного размещения.

Сёла Томтор и Суордах освободились от воды. 34 ребёнка из сёл Томтор и Дулгалах доставлены самолётом в Якутск, где их отправят на отдых в пригородный лагерь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии часть федеральной автодороги «Колыма» перекрыта из-за размыва дорожного полотна дождями. Невозможно движение по участку от села Уолба до паромной переправы через реку Алдан.