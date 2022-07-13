Лондон, , 05:53 — REGNUM Бывший министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид отказался бороться за право стать новым лидером Консервативной партии королевства и заменить Бориса Джонсона на посту британского премьер-министра. Об этом сообщается в микроблоге политика.

Бывший министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид (сс) Foreign and Commonwealth Office

Экс-глава ведомства отметил, что Консервативная партия обладает большим количеством идейных и талантливых людей, которым может быть оказана честь возглавить правительства. Джавид добавил, что «с нетерпением» ожидает дебатов, где будут выступать его однопартийцы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля глава британского минтранса Грант Шаппс поддержал выдвижение бывшего министра финансов Великобритании Риши Сунака в качестве кандидата на должность премьер-министра страны.

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