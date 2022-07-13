Лондон, 13 июля, 2022, 05:53 — ИА Регнум. Бывший министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид отказался бороться за право стать новым лидером Консервативной партии королевства и заменить Бориса Джонсона на посту британского премьер-министра. Об этом сообщается в микроблоге политика.

(сс) Foreign and Commonwealth Office Бывший министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид

Экс-глава ведомства отметил, что Консервативная партия обладает большим количеством идейных и талантливых людей, которым может быть оказана честь возглавить правительство. Джавид добавил, что «с нетерпением» ожидает дебатов, где будут выступать его однопартийцы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля глава британского минтранса Грант Шаппс поддержал выдвижение бывшего министра финансов Великобритании Риши Сунака в качестве кандидата на должность премьер-министра страны.