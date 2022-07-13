Мехико, 13 июля, 2022, 05:49 — ИА Регнум. Банду преступников, похитивших двух человек, обезвредили сотрудники полиции в ходе операции в районе Топилехо на юге города Мехико, столицы Мексики. Об этом 12 июля сообщил начальник управления общественной безопасности мегаполиса Омар Гарсия в своём Twitter.

Цитата из к/ф «Траффик». Реж. Стивен Содерберг. 2000. США В Мексике

Как уточнил Гарсия, были задержаны 14 человек, освобождены два человека, похищенных бандой. Кроме того, у преступников было конфисковано десять единиц оружия, в том числе крупнокалиберная винтовка, пулемёт, три пистолета, а также 12 гранат, бронежилеты, 74 магазина боеприпасов и наркотические вещества.

Все задержанные под усиленной охраной на спецавтомобилях были доставлены в прокуратуру. В ближайшее время им будут предъявлены обвинения.

Также Гарсия отметил, что при задержании похитителей были ранены два сотрудника полиции. Оба были госпитализированы, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжёлое.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе на семейном празднике в Мексике, в результате которой погибли шесть человек, столько же пострадали.