Магадан, , 05:32 — REGNUM На Дальнем Востоке первые медик и педагог получили льготную ипотеку, сообщил телеграм-канал Минвостокразвития.

Ипотека Ooobober.ru

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Кредиты на жилье после расширение условий программы «Дальневосточная ипотека» оформили медик из Магадана Светлана Ташкина и преподаватель Дальневосточного государственного университета путей сообщения и Хабаровского техникума железнодорожного транспорта Нина Страпачук.

Воспользоваться льготной ипотекой на Дальнем Востоке до конца 2024 года могут более 16 тыс. медработников и педагогов.

Как сообщало ИА REGNUM, «Дальневосточная ипотека» по ставке до 2% теперь стала доступной для педагогов и медработников, которые проработали по своим специальностям в ДФО не менее 5 лет. При этом их возраст и семейное положение не будут учитываться.