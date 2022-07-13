Биробиджан, , 05:36 — REGNUM В Биробиджане река Бира поднялась до отметки «неблагоприятное явление». Посёлок Партизанский-2, который оказался под угрозой подтопления, готовят к дальнейшему подъёму уровня воды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 июля в пресс-службе мэрии города.

Паводок ГУ МЧС РФ по Амурской области

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За сутки вода поднялась на 1 см до 420 см. На территории, где возможно подтопление, подготовлена станция для перекачки воды. Посёлок Партизанский-2 ранее уже топило, поэтому в мэрии работают на опережение.

«Да, дожди вроде бы прекратились и подъем уровня воды в реке замедлился, но в верховьях, на гидропосту в Биракане, за минувшие сутки было плюс десять сантиметров. И это волна придет к нам, поэтому нужно быть готовыми к любому развитию ситуации. Держим её на постоянном контроле. Об изменениях уровня воды в Бире и Икуре, где он, к счастью, уже начал снижаться, мне докладывают ежечасно», — отметил мэр Биробиджана Максим Семёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля река Кирга в Еврейской АО вышла из берегов и подтопила участки и дороги в селе Раздольное. Глубина подтопления на дорогах составляет порядка 50 см.