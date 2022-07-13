Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, , 05:26 — REGNUM Поиски мужчины, совершавшего восхождение на гору Эльбрус, начали спасатели. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике (КБР) в своём телеграм-канале.

Эльбрус Денис Абрамов © ИА REGNUM

Уточняется, что мужчина 1964 года рождения, проживающий в Вологодской области, не зарегистрировал свой маршрут перед восхождением на Эльбрус. Информация о его исчезновении поступила 12 июля в 21:10 мск от родственников, они уточнили, что мужчина не спустился со склона Эльбруса.

Для проведения поисково-спасательных работ задействованы десять спасателей и две единицы техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что группа туристов из Крыма запросила помощи из-за горной болезни у одного из альпинистов в горах Кабардино-Балкарии. Им на помощь выдвинулись семеро спасателей.

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