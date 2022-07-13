Тбилиси, , 15:02 — REGNUM Ожидается, что в этом году правительство Грузии выделит субсидии лишь на сбор белого винограда, сообщает 12 июля грузинский телеканал «Формула».

Виноград

По словам Левана Мехузлы, главы Национального агентства вина, рассказал «Формуле бизнеса».

По его словам, министерство сельского хозяйства обсуждает несколько схем субсидирования, и решение будет известно в ближайшее время.

«Работа ведется по нескольким направлениям. В конце концов, мы договоримся о любом из них, и это, вероятно, будет гибридная схема. Предположительно, будет посеян белый виноград, красный виноград высеваться не будет. Белый виноград используется в производстве различных марок и спиртных напитков виноградного происхождения. На фоне войны на Украине в этом компоненте возникли некоторые проблемы, и фермерам нужна помощь», — сказал Мехузла.

На вопрос журналиста, почему правительство не отказывается от субсидирования сбора винограда и насколько эта практика способствует развитию сектора, глава Национального агентства вина отмечает, что целью субсидии не является развитие винного сектора.

«Целью субсидий никогда не является развитие сектора. Конечно, если мы посмотрим на это с узкой точки зрения, это мешает развитию отрасли, но главная цель виноградной субсидии — преодолеть проблемы, возникающие в результате экологических факторов, относительно мягко и безболезненно», — сказал Мехузла и добавил, что правительство до 2030 года уменьшит зависимость белого вина от российского рынка до 40%.

Напомним, в 2021 году правительство предоставило общую субсидию в размере 138 миллионов лари ($47 млн.) на сбор винограда. Согласно опросу «Transparency International Georgia» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), в процессе субсидирования винтажа был выявлен ряд коррупционных проблем. В частности, предпочтение отдается компаниям, вносящим вклад в правящую партию «Грузинская мечта» и связанным с высокопоставленными чиновниками.