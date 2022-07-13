Мехико, 13 июля, 2022, 05:14 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате крушения самолёта Piper PA-31, который разбился через несколько минут после взлёта в аэропорту Керетаро в Мексике. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба воздушной гавани в Twitter.

Greg Goebel Самолёт Piper PA-31

«Частный самолет Piper PA31, взлетевший с нашего аэродрома, потерпел аварию недалеко от поселка Галерас, муниципалитет Колон», — уточнили в аэропорту.

Отмечается, что подробности крушения самолёта предоставит федеральное агентство гражданской авиации. Также указывается, что аэропорт продолжает свою работу в штатном режиме.

По информации местных СМИ, авиакатастрофа произошла в 800 метрах от взлётно-посадочной полосы аэропорта. При крушении погибло два человека, место ЧП оцеплено военнослужащими, начато расследование причин и обстоятельств крушения самолёта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что совершивший аварийную посадку в Баку пассажирский самолёт благополучно прибыл в Сеул.