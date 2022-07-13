Таттинский район, Якутия, 13 июля, 2022, 05:17 — ИА Регнум. Часть федеральной автодороги «Колыма» перекрыта из-за размыва дорожного полотна дождями. Невозможно движение по участку от села Уолба до паромной переправы через реку Алдан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления автодорогой «Вилюй».

Телеграмм-канал Евгения Луковникова В Бурятии ливнями размыло дорогу

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Протяжённость закрытого участка составляет 56 километров. Восстановительные работы там начнут только после того, как снизится уровень воды. Причиной размыва дороги называют обильные осадки.

«Дорожными службами ведется круглосуточное дежурство», — отметили в управтодоре.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля из-за перелива стал невозможен проезд на автомобилях в село Игнашино Сковородинского района Амурской области. Дорога затоплена на участке протяжённостью 350 метров.