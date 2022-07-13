Вашингтон, 13 июля 2022, 05:03 — REGNUM Сенат Конгресса США утвердил бывшего прокурора в Северном округе штата Огайона Стива Деттельбаха на посту руководителя Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF). Об этом сообщается на сайте законодательного органа.
Кандидатуру Деттельбаха внес в сенат глава Белого дома Джо Байден. Экс-прокурор стал вторым кандидатом после бывшего сотрудника ATF Дэвида Чипмана, который был вынужден отказаться от борьбы за должность на фоне сопротивления со стороны групп военно-промышленного комплекса.
ATF входит в состав министерства юстиции США и является как правоохранительным органом, так и регулирующим ведомством.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля Джо Байден пообещал, что американская администрация продолжит добиваться ужесточения контроля над огнестрельным оружием в стране и постарается запретить продажу штурмового оружия.
Читайте ранее в этом сюжете: Байден рассказал, что хранит в своем доме четыре ружья