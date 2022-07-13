Тюмень, 13 июля, 2022, 04:55 — ИА Регнум. В Тюменской области формируют три спецподразделения из людей, выбравших службу по контракту. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Военный военный комиссар Тюменской области полковник Алексей Куличков сообщил о формировании инженерного батальона «Тобол», подразделения снайперов «Тайга» и дивизиона «Сибирь».

Контрактники будут получать денежное довольствие — от 200 тыс. рублей, суточные (за каждый день наступления) — 8 тыс. рублей, премии за выполнение боевых задач — 300 тыс. рублей, а также другие выплаты и льготы.

Подать заявление на прохождение службы по контракту можно в военный комиссариат Тюменской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области установлена единоразовая выплата при заключении контракта на военную службу в размере 100 тысяч рублей.

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