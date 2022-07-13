Москва, 13 июля 2022, 04:52 — REGNUM За прошедшие сутки 70 природных пожаров на площади 987 га ликвидировали пожарные службы России. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Лесной пожар
Лесной пожар
Иван Шилов, ИА REGNUM

Уточняется, что данные приведены на основании информации, полученной от региональных диспетчерских служб лесного хозяйства. Всего на территории России на 00:00 мск 13 июля 2022 года действует 129 лесных пожаров на площади 18 913 га.

К ликвидации пожаров привлечены 3 248 человек, 361 единица техники, 49 воздушных судов, еще 102 воздушных судна участвуют в мониторинге обстановки. Наибольшие площадь и число возгораний зафиксированы в Якутии, здесь действуют 14 пожаров на площади 12 587 га.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за сутки в России было ликвидировано 62 лесных пожара.

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