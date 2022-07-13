Москва, , 04:52 — REGNUM За прошедшие сутки 70 природных пожаров на площади 987 га ликвидировали пожарные службы России. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Лесной пожар Иван Шилов, ИА REGNUM

Уточняется, что данные приведены на основании информации, полученной от региональных диспетчерских служб лесного хозяйства. Всего на территории России на 00:00 мск 13 июля 2022 года действует 129 лесных пожаров на площади 18 913 га.

К ликвидации пожаров привлечены 3 248 человек, 361 единица техники, 49 воздушных судов, еще 102 воздушных судна участвуют в мониторинге обстановки. Наибольшие площадь и число возгораний зафиксированы в Якутии, здесь действуют 14 пожаров на площади 12 587 га.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за сутки в России было ликвидировано 62 лесных пожара.

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