Нью-Йорк, США, 13 июля, 2022, 04:33 — ИА Регнум. Бразилия желает нарастить закупки дизельного топлива у России до как можно большего объема, заявил журналистам министр иностранных дел Бразилии Карлос Франка во ходе визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

succo Контейнер с дизельным топливом

По его словам, некоторые сделки с приобретением российского топлива были закрыты «еще вчера». Франка отметил, что Бразилия искала безопасных и надежных поставщиков дизельного топлива, к числу которых относится и Россия.

Министр назвал РФ «стратегическим партнером» его страны. Кроме того, Франка подчеркнул, что Бразилия серьезно зависит от российских и белорусских удобрений. Он также выразил сомнение по поводу того, что Запад сможет помешать планам бразильской стороны закупать топливо у России.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля Reuters передало, что Бразилия и Россия близки к заключению сделки, касающейся закупки дизельного топлива по относительно низкой цене.