Пекин, 13 июля, 2022, 04:27 — ИА Регнум. Поддержка Украины странами Запада не даст им ничего, кроме новых экономических проблем, при этом чем дольше будет длиться кризис, тем неприятнее будут последствия для США и стран ЕС. Такое заявление сделал 12 июля китайский военный эксперт Сун Чжунпин в интервью изданию Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Военный эксперт указал, что Украину страны Запада изначально намеревались использовать в качестве ключевой фигуры для ослабления России. Однако вместо этого Москва по максимуму использовала ситуацию и «зажала США и Запад». При этом чем дольше длится украинский кризис, тем сильнее пагубные последствия для западных стран, включая США.

Уточняется, что с февраля, когда началась российская спецоперация на Украине, США потратили на Украину больше, чем за пять лет в Афганистане. Сун Чжунпин поясняет, что рано или поздно США и их союзники поймут, что поддержка киевских властей — это бездонная яма.

«Продолжение поддержки Киева станет для страны тяжелым бременем, утянет вниз экономику и увеличит инфляцию. Но если Вашингтон сдастся на полпути, то вся оказанная ранее поддержка пойдет насмарку. Как государство, которое фактически спровоцировало украинский кризис, США стреляют себе по ногам», — отметил военный эксперт.

По мнению Сун Чжунпина, всё больше стран Евросоюза начали рассматривать пути выхода из конфликта на Украине. К такому же решению начала склоняться и администрация Белого дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о получении Киевом от США «невероятной поддержки» в размере $1,7 миллиарда.