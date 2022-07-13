Казбеги, , 14:54 — REGNUM В горах Тушетии проходит двухдневный туристический фестиваль, сообщает 12 июля грузинский телеканал «Рустави 2».

Тушетия Paata Vardanashvili

Мероприятие в одном из самых живописных регионов Грузии — «Неделя гор» привлечёт любителей природы и экстремальных приключений.

Посетители 16−17 июля познакомятся с визитной карточкой грузинских гор. Познавательные экскурсии, уроки вязания и рукоделия, разнообразная музыка, спортивные мероприятия, дни хинкали — вот небольшой список мероприятий, которые любители гор смогут посетить в конце недели.

Такого рода мероприятия будут проведены в регионе в первый раз после пандемии. По мнению местных властей, фестиваль принесет экономическую выгоду. В муниципалитете Казбеги проводятся подготовительные работы. Помимо местного населения, в этот процесс были вовлечены и иностранные гости. Цель мероприятия состоит в том, чтобы популяризировать горы, сделать туристические привлекательные места более интересными для посетителей.

Инициатива проведения фестиваля принадлежит правительству Грузии.