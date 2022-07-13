Мелитополь, Украина, , 04:00 — REGNUM Разведывательно-ударный беспилотник, принадлежащий военным формированиям Украины (ВФУ) был сбит в небе над городом Мелитополем в Запорожской области. Об этом 12 июля сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

По словам Рогова, боевики Зеленского «традиционно попытались нарушить ночной покой» жителей Мелитополя. Как уточнил Рогов, украинские войска отправили разведывательно-ударный беспилотник «кошмарить» горожан.

Рогов отметил, что система противовоздушной обороны России «по традиции демилитаризовала» беспилотник.

Также Рогов пожелал своим землякам на освобождённой территории «доброй и мирной ночи».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевские боевики предприняли попытку наступления в Запорожской области, но бежали, встретив жёсткий отпор.

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