Тбилиси, 13 июля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Две грузинские актрисы признаны победительницами в номинации за лучшую женскую роль на 56-м международном кинофестивале в Карловых Варах, сообщает 12 июля грузинский телеканал «Рустави 2».

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Награду получили Таки Мумладзе и Марика Хундадзе. В работе режиссёра Сосо Блиадзе «Моя комната» рассказывается об истории двух девушек, которые происходят из разных обществ и борются с проблемами, с которыми сталкиваются женщины в стране.

Это первый случай, когда грузинские актрисы получили премию кинофестиваля в Карловых Варах за лучшую женскую роль. Фильм, который принес Мумладзе и Хундадзе престижную европейскую награду, был снят в их собственном доме во время пандемии.

После первого серьёзного успеха творческая группа отправила фильм на другие европейские фестивали.