Донецк, 13 июля, 2022, 03:32 — ИА Регнум. Территория Донецкой Народной Республики была обстреляна украинскими войсками с применением 478 боеприпасов за сутки. Об этом 13 июля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

По состоянию на 22:30 мск 12 июля украинские боевики обстреляли территорию ДНР, выпустив по ней 478 снарядов различного типа. Обстрелы велись из РСЗО БМ-27 «Ураган» и БМ-21 «Град». Кроме того, применялись артиллерийские снаряды калибра 155 мм, 152 мм, 122 мм.

В результате обстрелов среди мирного населения республики жертвами обстрелов стали три человека, пострадали 11 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинские войска обстреляли город Луганск девятью ракетами из РСЗО HIMARS.