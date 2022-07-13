Казань, 13 июля, 2022, 03:29 — ИА Регнум. Контракт на строительство и реконструкцию автодороги М-7 «Волга» на участке, проходящем по Татарии, будет подписан с единственным участником торгов. Договор заключат по максимальной стоимости — более 1,486 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Prokuror-kaluga.ru Торги

В протоколе поведения итогов данные победителя не приводятся, лишь уточняется, что «по результатам подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт заключается с участником закупки идентификационный № 112 135 309».

Напомним, речь идёт о дополнительных работах и реконструкции моста через реку Свияга на 757 км.

По контракту планируется 50% аванса. Саму сделку профинансируют из федерального бюджета. Завершить реконструкцию должны к середине ноября 2023 года.

Заказчик — Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Росавтодора.