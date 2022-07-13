Ямусукро, , 03:16 — REGNUM Власти Кот-д’Ивуара потребовали освободить 49 своих военнослужащих, которые были арестованы в Мали 10 июля. Об этом сообщает агентство Reuters.

Под арестом

Ивуарийские военные были задержаны в международном аэропорту малийской столицы Бамако, куда они, по версии властей Мали, прибыли без разрешения. Кроме того, представители Мали утверждают, что некоторые арестованные предоставили документы, в которые указаны невоенные профессии.

В Бамако также заявили, что считают задержанных наемниками.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня посол Мали в Организации Объединенных Наций Исса Конфуру заявил, что его страна будет игнорировать призыв Совета Безопасности ООН предоставить свободу передвижения миротворцам для расследования нарушений прав человека в этой африканской республике.

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