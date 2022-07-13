Москва, , 03:06 — REGNUM Банкротный иск налоговой службы к ОАО «Поволжский нефтеперерабатывающий завод» арбитраж Москвы рассмотрит 19 сентября 2022 года. Слушания по делу неоднократно откладывались, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку дела.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее «в материалы дела поступил отзыв от должника и платежное поручение о частичном погашении задолженности», а также ходатайство об отложении слушаний. Вероятно, ответчик планирует погасить весь долг ещё до вынесения вердикта.

Основанием для обращения ИФНС России № 9 по г. Москве в суд в марте 2022 года стала имеющаяся задолженность, размер которой не раскрывался.

Завод-ответчик учрежден в 2012 года. В июле 2021 года акционером предприятия была компания из Люксембурга — Norden Holding S. A.

Напомним, в 2022 году к нефтеперерабатывающим предприятиям из разных регионов страны поступило уже с десяток банкротных исков. Часть заявлений рассмотрена.

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