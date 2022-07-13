Москва, 13 июля, 2022, 03:06 — ИА Регнум. Банкротный иск налоговой службы к ОАО «Поволжский нефтеперерабатывающий завод» арбитраж Москвы рассмотрит 19 сентября 2022 года. Слушания по делу неоднократно откладывались, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку дела.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Ранее «в материалы дела поступил отзыв от должника и платежное поручение о частичном погашении задолженности», а также ходатайство об отложении слушаний. Вероятно, ответчик планирует погасить весь долг ещё до вынесения вердикта.

Основанием для обращения ИФНС России № 9 по г. Москве в суд в марте 2022 года стала имеющаяся задолженность, размер которой не раскрывался.

Завод-ответчик учрежден в 2012 году. В июле 2021 года акционером предприятия была компания из Люксембурга — Norden Holding S. A.

Напомним, в 2022 году к нефтеперерабатывающим предприятиям из разных регионов страны поступило уже с десяток банкротных исков. Часть заявлений рассмотрена.

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