Лондон, , 03:03 — REGNUM 23-летний форвард «Сассуоло» и сборной Италии Джанлука Скамакка может продолжить карьеру в лондонском «Вест Хэм Юнайтед». Об этом 12 июля сообщило издание Evening Standard.

Болельщики ПСЖ TaraO

По информации источника, в подписании Скамакки заинтересован главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» близок к согласованию условий контракта с итальянским нападающим. На данный момент трансферная стоимость итальянца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Джанлука Скамакка принял участие в 36-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился шестнадцатью забитыми мячами и получил семь желтых карточек.