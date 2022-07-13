Луганск, , 02:56 — REGNUM Обстрел столицы Луганской Народной Республики (ЛНР) города Луганска с применением американских РСЗО HIMARS был зафиксирован со стороны вооружённых формирований Украины. Об этом 13 июля сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в своём телеграм-канале.

РСЗО HIMARS Juliusz Sabak

Обстрел Луганска украинскими боевиками был зафиксирован в 23:35 мск. Он вёлся с направления: населённый пункт Артёмовск (Бахмут) по городу Луганску. Киевские военнослужащие обстреляли Луганск девятью ракетами из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинские вооружённые формирования атаковали военную часть ПВО в Луганске, отвечающую за безопасность города. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко пояснил, что небо над Луганском, несмотря на то, что несколько украинских ракет достигли цели, остаётся под контролем резервных сил ПВО.

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