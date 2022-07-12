Москва, 13 июля, 2022, 02:55 — ИА Регнум. 24-летний опорный полузащитник московского «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал, приостановивший контракт с «красно-белыми», завтра присоединится к «Шальке-04». Об этом 12 июля сообщило издание Bild.

Андрей Пронин ИА REGNUM Алекс Крал, Вильмар Барриос

По информации источника, на завтра запланировано медицинское обследование.

В прошедшем сезоне Алекс Крал, выступая за лондонский «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды, принял участие в пяти матчах за «молотобойцев» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

За «Спартак» Алекс Крал выступает с 1 сентября 2019 года после перехода из пражской «Славии» за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость чеха, по оценкам портала transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.