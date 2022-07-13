Вашингтон, , 02:54 — REGNUM Мексика закупит у США до 20 тысяч тонн сухого молока, говорится в заявлении по итогам встречи американского президента Джо Байдена и мексиканского лидера Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в Вашингтоне.

Флаги США и Мексики Ken Bosma

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Кроме того, Мексика приобретет у Соединенных Штатов до 1 млн тонн сульфатно-аммонийных удобрений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Андрес Мануэль Лопес Обрадор представил Джо Байдену антикризисный план, включающий принятие мер в топливно-энергетическом секторе, а также сфере торговли и миграции.

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