Рим, , 02:46 — REGNUM 12 июля 27-летний центральный защитник «Милана» и сборной Италии Алессио Романьоли перешел в римский футбольный клуб «Лацио» на правах свободного агента. Соглашение итальянца с «орлятами» рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

ФК «Лацио»

За «Милан» Романьоли выступал с 11 августа 2015 года после перехода из «Ромы» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость центрального защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 17 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Алессио Романьоли принял участие в девятнадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и получил четыре желтые и одну красную карточки.