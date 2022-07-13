Москва, , 02:40 — REGNUM Московский футбольный клуб ЦСКА продаст 23-летнего центрального защитника сборной Словении Яку Бийола «Удинезе» за 4 миллиона евро. Об этом 12 июля сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

ФК ЦСКА

По информации источника, еще 500 тысяч евро «красно-синие» получат в виде бонусов и 10% от будущей перепродажи футболиста.

Ранее сообщалось, что Яка Бийол прошел успешно прошел медицинское обследование перед подписанием контракта со словенцем.

В прошедшем сезоне Яка Бийол, выступая за ЦСКА, принял участие в тридцати матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.