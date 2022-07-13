Калининград, , 02:44 — REGNUM Несмотря на планы юрлица из дивизиона госкорпорации «Ростех» погасить все долги находящейся под наблюдением авиакомпании «Скол», арбитраж Калининградской области признал её банкротом. Слушания неоднократно откладывались, но погашения долгов судья так и не дождался. Вердикт может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Самолет авиакомпании «СКОЛ» (сс) Pavel Adzhigildaev

12 июля 2022 года в карточке дела появилась запись судьи Ковалева — «признать должника банкротом и открыть конкурсное производство». Сам вердикт для ознакомления пока не доступен. В этот же день, судя по данным из базы суда, ООО «РТ-Интеграция», планировавшее погасить долги «Скола», снова подало ходатайство об отложении судебного разбирательства, но оно не было удовлетворено.

Напомним, авиакомпания «Скол», работающая свыше 20 лет в своём сегменте и прописанная в Калининграде, попала под наблюдение в январе 2022 года. Причиной послужили крупные долги перед АО «Государственная транспортная лизинговая компания».

Владелец и директор «Скола» — Сергей Шилов.

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