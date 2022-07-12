Луганск, 13 июля, 2022, 02:35 — ИА Регнум. Массированный удар по военной части противовоздушной обороны, обеспечивающей безопасность города Луганска, нанесли украинские боевики. Об этом 13 июля сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

Народная милиция ЛНР Андрей Марочко

Представитель НМ ЛНР уточнил, что на данный момент предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных жителей Республики.

Также Марочко напомнил, что вооружённые формирования Украины (ВФУ) на протяжении длительного времени предпринимали попытки нанести удары по ключевым объектам гражданской инфраструктуры города Луганска. Эти попытки успешно пресекались благодаря слаженным действиям сил ПВО.

«Нанеся удар по тем, кто обеспечивает безопасность мирных граждан, Украина в очередной раз показала свою террористическую сущность», — указал Марочко.

Кроме того, офицер НМ ЛНР пояснил, что небо над Луганском, несмотря на то, что несколько украинских ракет достигли цели, остаётся под контролем резервных сил ПВО.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в небе над Луганском сработало ПВО. По предварительным данным, украинские боевики атаковали город ракетами «Точка-У».