Барселона, Испания, , 02:34 — REGNUM Каталонская «Барселона» и «Лидс Юнайтед» полностью согласовали условия трансфера 25-летнего нападающего сборной Бразилии Рафиньи. Сумма трансфера составит 58 миллионов евро, еще 7 миллионов евро английский клуб может получить в качестве бонусов.

Соглашение Рафиньи с «сине-гранатовыми» будет рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27. Ранее сообщалось, что в подписании бразильца также были заинтересованы «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал», предлагавшие за трансфер 75 миллионов евро, однако сам футболист настроен только на переход в «Барселону».

В прошедшем сезоне Рафиньи принял участие в 35-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также футболист получил семь желтых карточек.