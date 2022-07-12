Вашингтон, 13 июля, 2022, 02:31 — ИА Регнум. Американские власти полагают, что сделка по ядерной программе Ирана «не умерла» и еще жизнеспособна. Об этом 12 июля заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в ходе дискуссии на форуме британского института International Student House.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Уэнди Шерман

По ее словам, Тегеран должен вернуться в договор, что в его интересах. Шерман выразила надежду на то, что иранские власти поступят именно так. Вместе с тем заместитель госсекретаря предупредила, что диалог по возвращению в сделку «не будет длиться вечно».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиан призвал США выбрать между прочной ядерной сделкой и своими односторонними требованиями. Он отметил, что заявления американских властей по иранскому атому «взаимоисключают друг друга».