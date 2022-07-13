Париж, , 02:30 — REGNUM Руководство парижского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» отказалось от подписания 37-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом 13 июля сообщило издание ESPN.

Криштиану Роналду Андрей Пронин © ИА REGNUM

По информации источника, агент Роналду Хорхе Мендес уже обсуждал со спортивным директором «ПСЖ» Луишом Кампушом возможность перехода португальца.

В прошедшем сезоне Криштиану Роналду принял участие в тридцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В составе сборной Португалии нападающий отметился 3 (2+1) очка по системе гол+пас в трех матчах Лиги наций УЕФА 2022/23.